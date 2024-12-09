Вашингтон, 9 декабря, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Власти Ирана не стали оказывать помощь подавшему в отставку президенту Сирии Башару Асаду из-за угрозы авиаударов со стороны армии обороны Израиля. Об этом 8 декабря написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Пресс-служба президента РФ

«Иранские официальные лица обвинили Асада в том, что он не подготовился к нападению повстанцев, и заявили, что они не смогли отправить военное подкрепление из-за Израиля», — говорится в публикации.

Отмечается, что направлявшийся в Сирию на прошедшей неделе иранский самолёт развернулся в обратном направлении из-за угрозы авиаударов со стороны Израиля.

По информации издания, вместо оказания помощи Тегеран приказал Корпусу стражей Исламской революции (КСИР — элитные части армии Ирана) не вмешиваться в боевые действия, а также позднее организовал безопасный вывод своего персонала с сирийской территории.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что смена власти в Сирии является результатом ударов армии Израиля по Ирану и ливанскому шиитскому движению «Хезболла». По его словам, эти события дают новые возможности израильской стороне.

По его словам, власти Израиля «протягивают руку дружбы» всем желающим мира сирийцам, однако не позволят враждебным силам укрепиться у границы. Позднее в этот же день американская газета The New York Times написала, что израильские военные впервые с 1973 года вошли на территорию Сирии за пределами Голанских высот.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 9 декабря заявил, что Асад не просил помощи у иранской стороны после активизации вооружённой оппозиции в Сирии. По его словам, власти Ирана были удивлены таким быстрым развитием событий в Сирии и неспособностью сирийской армии к каким-либо действиям.

МИД России 8 декабря сообщил, что Асад решил оставить свой пост и покинуть страну, приказав мирно передать власть. Москва поддерживает контакт со всеми группировками оппозиции в Сирии, призывая решать вопросы политическим путём.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что РФ обязалась оказывать поддержку Дамаску до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал на то, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», потому что эта проблема является внутренним для Сирии делом. При этом Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, говоря о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

Сейчас Вооружённые силы РФ сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине. Как неоднократно отмечал глава государства, все поставленные задачи будут выполнены.