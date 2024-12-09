Париж, 9 декабря, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Главой правительства Сирии на переходный период станет бывший премьер-министр страны Рияд Хиджаб. Об этом 9 декабря сообщила французская газета Le Figaro со ссылкой на источники.

Sebastian Gollnow / DPA / Global Look Press Рияд Хиджаб

По информации издания, Хиджаб, занимавший пост премьер-министра Сирии с июня по август 2012 года, возглавит переходное правительство.

Хиджаб в августе 2012 года покинул пост, после того как перешёл на сторону оппозиции и бежал в Иорданию.

Как передавало ИА Регнум, сирийская армия 8 декабря покинула центр Дамаска. Международный аэропорт в городе прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти.

МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья 8 декабря прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы РФ сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.