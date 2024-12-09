Москва, 9 декабря, 2024, 14:34 — ИА Регнум. День Героев Отечества — это важный праздник, потому что Россия — это страна героев, и российское общество объединяет идеи служения на благо страны и всех её жителей. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил политолог Никита Ляховецкий.

Алексей Майшев/POOL/ТАСС

«Во все времена Россия славилась своими героями. В нашей стране было и есть огромное количество по-настоящему мужественных людей, готовых служить на благо Отечества и жертвовать, возможно, даже своей жизнью для сохранения нашей страны. Сегодня молодое поколение учится героизму на примерах не только героев Великой Отечественной войны, но и бойцов СВО, настоящих героев, наших защитников, которые рискуя жизнью защищают и нашу страну, и освобождают регионы России, защищая там мирное население от национализма», — подчеркнул политолог.

Праздник был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в 2007 году, чтобы отдать дань уважения тем, кто удостоен самых почётных государственных наград, а именно Героев СССР, Героев РФ, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия. Дата 9 декабря была выбрана неслучайно, ведь со времён российской императрицы Екатерины Великой в этот день отмечался День Георгиевских Кавалеров, добавил Ляховецкий.

«Многие годы в современной России, до этого в СССР, у нас назначали героев, и мы должны преемственно продолжать чтить их память и их заслуги», — рассказал собеседник.

Политолог отметил, что сегодня в России есть герои не только на передовой, но и в тылу. И власти РФ отмечают заслуги тех, кто находится за спинами российских воинов и поддерживает их. Это и медики, которые героически работают, в том числе на передовой и под обстрелами.

«В России учителя и учёные служат нашему Отечеству и проявляют не меньший героизм, чем бойцы СВО. И это важно помнить. Потому что все мы сегодня вместе. Вся наша страна, объединившись, героически противостоит противнику, защищает свои границы и отстаивает право на суверенное будущее», — добавил Ляховецкий.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ 9 декабря вручил медали «Золотая звезда» Героям России. Торжественное мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлëвского дворца. Приглашены были более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. В списке приглашённых есть Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, а также полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия.

Владимир Путин, в ходе торжественного мероприятия заявил, что решимость бойцов, участвующих в специальной военной операции не оставляет сомнений в том, что Россия победит. Президент РФ указал на то, что всех Героев России объединяет верность долгу перед Отечеством и любовь к Родине. На стороне России правда, сила духа и оружия, никто не сможет её сломить. Миллионы жителей России на своих местах также стараются внести свой вклад в общее дело страны, подчеркнул Путин.