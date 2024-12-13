Москва, 13 декабря, 2024, 11:58 — ИА Регнум. 15 декабря «Госуслугам» исполняется 15 лет. За это время портал стал незаменимым помощником более 110 млн пользователей. Только в 2024 году они подали уже более 660 млн заявлений. Не выходя из дома сегодня можно записаться к врачу, оформить полис ОМС, записать ребенка в детсад и получить в электронном виде ещё более 1,6 тыс. услуг.

«Госуслуги»

«Удобные сервисы — это «фасад», который понятен и виден гражданам и бизнесу. Но за ним скрывается еще ряд деталей. Это доступ к быстрому интернету, который позволяет этими сервисами пользоваться, а также соответствующая инфраструктура хранения данных, за счет чего мы подстраиваем госуслуги под конкретные запросы человека, ИТ-специалисты, которые эти услуги оцифровали. Все эти направления мы структурировали и привязали их к конкретным задачам в рамках нового нацпроекта», — отмечал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

И, что самое главное, развитие портала «Госуслуги» непрерывно продолжается по национальному проекту «Цифровая экономика».

Запуск первой версии портала состоялся в 2009 году. Тогда на ресурсе можно было узнать информацию о государственных услугах и ознакомиться с тем, какие нужны документы, чтобы их получить. Позднее появился функционал для регистрации пользователей и подачи электронных заявлений.

Первая версия мобильного приложения «Госуслуги» была создана в 2012 году, и за короткий срок этот ресурс вошёл в число самых популярных программ для мобильных устройств.

В 2016 году у портала «Госуслуги» появился фирменный стиль, сервисы стали доступнее для пользователей, а описания услуг — понятнее. В 2021 году на портале появился цифровой ассистент Робот Макс. За всё время он дал более 2 млрд консультаций. А в декабре этого года была запущена тестовая версия Робота Макса. Отвечая на вопросы, он использует искусственный интеллект. Теперь его консультации больше напоминают живое общение.

Благодаря электронной записи к врачу пациентам больше не нужно выстаиваться в длинную очередь. Удобное время для записи на осмотр можно выбрать на портале. Существенно упростилась и оплата «коммуналки». Вместо того чтобы прийти в банк и опять же стоять в очереди, абонентам достаточно зайти в приложении «Госуслуги Дом». Там же можно написать в управляющую компанию, провести общее собрание собственников, пообщаться с соседями в чате.

Тем, кто собрался создать семью, теперь не нужно личное присутствие при подаче заявления в ЗАГС и очная оплата госпошлины. На «Госуслугах» это можно сделать онлайн, даже находясь в разных городах.

Так поступили молодожёны Николай и Софья, а также Дмитрий и Любовь из Пермского края. Заявления обе пары подали через «Госуслуги». Такой способ оказался очень удобным: не нужно тратить лишнее время, стоит только прийти непосредственно на саму регистрацию.

А для родителей, которым с рождением ребёнка ранее приходилось посещать многочисленные инстанции, существенно упросили регистрацию новорожденного и получение всех необходимых документов и выплат. В том числе в электронном виде теперь доступны запись в детский сад и в первый класс.

«Госуслуги» сделали удобнее и процесс поступления в вуз. Абитуриенты могут подать документы в университет полностью онлайн. Выбрать можно до пяти направлений в пяти учебных заведениях. Конкурсные списки тоже можно отслеживать на портале. Подать оригинал аттестата в вуз и тем самым решить свою судьбу тоже можно на портале.

Востребованными за годы работы портала стали и такие услуги, как «Оплата штрафов» и «Оформление ДТП». Среднее время оформления аварии составляет порядка 30 минут. Там же, в приложении, можно подать заявление и в страховую компанию на получение компенсации по ОСАГО.

Кроме того, для россиян доступны мобильные приложения «Госключ», «Госуслуги Авто», «Госуслуги Культура» и «Госуслуги Решаем вместе».

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Цифровая экономика» содействует ускоренному внедрению цифровых технологий в экономику и социальную сферу. Это создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей. Работа будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Экономика данных» с 2025 года.