Москва, 9 декабря, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Спрос на продукты для новогодних блюд, в том числе на вареную колбасу для оливье, красную рыбу и икру, а еще мандарины в преддверии Нового года растет. В торговой сети «Лента» заявили, что все эти продукты есть в наличии.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Москвичи заранее запасаются консервами — зеленым горошком, кукурузой, а также овощами, конфетами, соками, словом, всем, что можно найти на праздничном столе каждого жителя столицы», — сказала директор по связям с общественностью и государственными органами сети магазинов «Лента» Мария Филиппова.

По её словам, несмотря на стабильно высокий спрос перед январскими праздниками, в столичных магазинах торговой сети «Лента» все продукты есть в наличии.

«Чтобы каждый смог найти то, что ему нужно, мы также заранее закупаем достаточное количество вареной колбасы, говяжьего и куриного мяса, яиц, майонеза, красной рыбы, икры, овощей для всевозможных салатов, всех видов десертов и многое другое», — отметила она. Филиппова подчеркнула, что таким образом никто из москвичей не сможет пожаловаться на отсутствие чего-либо на полках магазинов сети.