Москва, 9 декабря, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Россия находится в диалоге с Турцией и другими региональными странами по ситуации в Сирии. Об этом 9 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Мы находимся в диалоге с Анкарой и другими региональными государствами, в том числе по сирийским делам. Действительно в Сирии сейчас идёт очень непростой период, связанный с нестабильностью», — сказал он.

новость дополняется