Москва, 9 декабря, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Футбольного арбитра Андрея Жигульского доставили в реанимацию московской больницы с тяжёлыми травмами. У судьи диагностированы перелом основания черепа и перелом теменной кости. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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Ночью 26 ноября в одну из квартир в пятиэтажке на улице Кибальчича в Москве вызвали наряд скорой медицинской помощи. Прибывшие на место происшествия врачи срочно забрали с адреса мужчину с тяжелыми травмами головы. Пострадавшим оказался 40-летний футбольный судья Андрей Жигульский.

«Мужчину экстренно госпитализировали в реанимацию одной из клинических больниц Москвы. Врачи диагностировали у Андрея Жигульского ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом левого отдела клиновидной кости с переходом на основание черепа, перелом левой теменной кости. На место также вызвали полицию. Оказалось, что тяжелейшие травмы Жигульский получил, упав со стремянки, когда вешал кондиционер», — рассказал собеседник.

В настоящий момент врачи борются за жизнь мужчины и оказывают ему всю необходимую помощь.

Андрей Жигульский — спортивный судья из Москвы. Мужчина судил матчи Второй лиги России по футболу. Кроме того, Жигульский преподавал в университете Московского авиационного института (МАИ), там мужчина был тренером мужской команды по регби.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве мужчина случайно получил ножевое ранение, когда пытался разыграть свою девушку. Москвич вернулся домой раньше обычного и решил разыграть свою возлюбленную, которая в это время готовила ужин. Молодой человек прокрался на кухню и громко закричал. Однако шутка не удалась, от испуга девушка резко дёрнула рукой с ножом, и лезвие вошло в руку «шутнику». Мужчине понадобилась медицинская помощь.