Москва, 9 декабря, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин лично принял решение о предоставлении политического убежища бывшему сирийскому лидеру Башару Асаду и его семье. Об этом 9 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, в официальном графике российского лидера пока нет встречи с Асадом. Кремлю нечего сказать по поводу местонахождения подавшего в отставку президента Сирии, добавил Песков.

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