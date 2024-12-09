Москва, 9 декабря, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Произошедшая в Сирии быстрая смена власти удивила весь мир, и Россия в этом случае не является исключением. Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

AP/TASS

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 декабря Песков заявил, что консультации в рамках астанинского формата по урегулированию ситуации в Сирии будут продолжаться. Он уточнил, что этот механизм продолжает оставаться актуальным.

Сирийские военные 8 декабря покинули центр Дамаска. После этого международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» были отпущены все заключённые. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти.

Министерство иностранных дел РФ позднее в этот же день сообщило, что президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву 8 декабря, Россия предоставила им убежище.

Россия в течение нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку официальному Дамаску до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, указывал ранее президент РФ Владимир Путин. Вместе с тем ещё в 2015 году российский лидер отмечал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», потому что данная проблема является внутренним делом Дамаска. При этом Москва всегда являлась сторонницей нормализации диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой Организации Объединённых Наций в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы РФ сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине. Как неоднократно заявлял глава государства, все указанные задачи будут выполнены.

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