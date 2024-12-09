Москва, 9 декабря, 2024, 12:37 — ИА Регнум. У российского руководства не было контактов с избранным президентом США Дональдом Трампом по поводу Украины. Об этом 9 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

«Нет, по-прежнему контактов не было», — ответил он на вопрос, были ли уже контакты с Трампом или его командой по украинской тематике.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Трамп заявил, что закончит украинский конфликт, если у него будут возможности для этого. По словам республиканца, после его вступления в должность Украина, «вероятно», не будет получать помощь в таких объёмах, в которых получает сейчас.

7 декабря Трамп призвал перейти к действиям в вопросе разрешения конфликта на Украине. Позднее, 8 декабря, глава киевского режима Владимир Зеленский отверг призыв Трампа, заявив, что боевые действия «не закончить просто бумажкой и парой подписей».

Осенью 2022 года Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с Россией. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Москва готова к ведению диалога, но на Украине это официально запрещено.

Путин в июне указывал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевскому режиму нужно признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав РФ в 2022 году, заявлял российский лидер. Позже он отмечал, что все эти требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.

Песков 8 декабря заявил, что в Кремле внимательно изучили заявление Трампа по урегулированию украинского конфликта. Он также отметил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией.