Москва, 9 декабря, 2024, 12:36 — ИА Регнум. В рамках III московского зимнего фестиваля «Зарядье» состоялся флагманский спектакль «Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны» проекта «Зал «Зарядье» — детям». Концерт в игровой форме знакомит детей с музыкой Чайковского, Мусоргского, Дебюсси, Моцарта и других композиторов.

mos.ru Космическое приключение состоялось в рамках проекта «Зал «Зарядье» — детям»

«Готовить такие события — большая ответственная задача», — отметил генеральный директор концертного зала Иван Рудин. По его словам, юные слушатели приходят в концертный зал, делая это впервые в своей жизни. «От того, какое ощущение ребенок вынесет в душе после первого концерта, зависит его дальнейший интерес к классической музыке», — сказал Рудин.

mos.ru Космическое приключение состоялось в рамках проекта «Зал «Зарядье» — детям»

В рамках спектакля москвичи и гости столицы смогли услышать шедевры классической музыки в исполнении Московского государственного симфонического оркестра.

mos.ru Космическое приключение состоялось в рамках проекта «Зал «Зарядье» — детям»

«Мы придумали спектакль, в котором активно используются диджитал-технологии: виртуальный аватар на протяжении всего спектакля сопровождает сюжетную линию и направляет действия зрителей», — поделился режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Отяковский.

mos.ru Космическое приключение состоялось в рамках проекта «Зал «Зарядье» — детям»

В спектакле задействованы все виды уличного театра, цирковые номера, воздушная акробатика. По словам Отяковского, это большое яркое мультимедийное шоу под классическую музыку.

mos.ru Космическое приключение состоялось в рамках проекта «Зал «Зарядье» — детям»

Спектакли «Волшебная одиссея: приключения оркестра в созвездии Большой Валторны» посетили более четырех тысяч человек, среди которых многодетные семьи участников специальной военной операции.