Москва, 9 декабря, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Кремлю нечего сказать по поводу местонахождения подавшего в отставку президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил 9 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в официальном графике президента России нет встречи с Асадом.

«По местонахождению господина Асада сейчас вам нечего сказать», — заявил он на брифинге.

Песков также уточнил, отвечая на соответствующий вопрос, что власти РФ не обязаны выпускать сообщение о предоставлении убежища подавшему в отставку президенту Сирии.

«Разумеется, подобное решение без главы государства приниматься не может, и это его решение», — пояснил представитель Кремля

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря сирийские военные покинули центр Дамаска. После этого отряды вооружённой сирийской оппозиции захватили штаб-квартиру государственного телевидения страны.

Сирийский премьер-министр Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти. Он уточнил, что вопрос о военном присутствии России в республике будут решать новые власти Сирии.

Позднее в этот же день МИД России сообщило, что Асад принял решение оставить занимаемый им пост и покинуть страну. При этом он отдал приказ мирно передать власть. В ведомстве добавили, что российская сторона контактирует со всеми представителями сирийской оппозиции, призывая решать все вопросы политическим путём.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Российская сторона обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. В 2015 году глава государства указывал на то, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», потому что данная проблема является внутренним делом этой страны. Россия всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.