Москва, 9 декабря, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Консультации в рамках астанинского формата по урегулированию обстановки в Сирии продолжатся, так как механизм остаётся актуальным. Об этом 9 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Астанинский формат и его целеполагание утрачено. Но, с другой стороны, как механизм обмена мнениями и для политических консультаций между этими странами он актуален всегда», — ответил он на соответствующий вопрос.

Консультации обязательно будут продолжаться в том или ином виде, добавил представитель Кремля.

Целью астанинского формата является завершение гражданской войны в Сирии. Россия, Иран и Турция выступают в нём в качестве гарантов. В формате участвуют разные конфликтующие сирийские силы, а также в качестве наблюдателей Иордания, Ирак и Ливан.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря в Дохе прошла встреча в астанинском формате. В ней в том числе принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Переговоры были посвящены обострению обстановки в Сирии.

Россия в течение нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с президентом республики Башаром Асадом в их борьбе с террористическими группировками. При этом президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Москва будет помогать, пока боевые действия ведут сами сирийские власти. Ещё 2015 году он заявил, что россияне не будут «большими сирийцами, чем сами сирийцы», в решении их внутренних дел.

В сентябре 2019 года Путин подчеркнул, что Россия всегда выступала за нормализацию диалога между различными силами в Сирии. Государственное устройство республики должны определять её граждане, отметил он.

8 декабря 2024 года после того, как вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск, МИД России сообщил, что Асад покинул свой пост и страну, дав указание мирно передать власть. На следующий день над зданием посольства Сирии в Москве подняли флаг сирийской оппозиции.