Париж, 9 декабря, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Первая леди США, супруга действующего президента Джо Байдена Джилл была очень милой во время беседы в Париже, заявил избранный лидер США Дональд Трамп.

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«Джилл не могла быть более милой, чем была в тот день. Это политика — к резким заявлениям в отношении друг друга приходится привыкать. Но она была действительно очень мила, и мы весьма приятно побеседовали», — сказал республиканец в интервью газете New York Post, опубликованном 8 декабря.

Беседа Трампа и Джилл Байден состоялась в открытом после реставрации соборе Парижской Богоматери в Париже.

Как ранее передавало ИА Регнум, во Франции 7 декабря состоялась церемония открытия отреставрированного собора Парижской Богоматери после сильнейшего пожара, произошедшего в 2019 году. Сообщается, что мероприятие прошло в условиях повышенной безопасности, центр города закрыли для пешеходов, но, по мнению парижан, церемония должна была проведена прежде всего для простых людей.

Для участия в церемонии прибыли почти 40 иностранных лидеров и политиков, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и принц Уэльский Уильям.

При этом в торжественном мероприятии отказались участвовать президент США Джо Байден и короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III, а также папа Римский Франциск, который не смог посетить церемонию из-за плотного графика.