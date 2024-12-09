Москва, 9 декабря, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Многоцелевые управляемые ракеты «Изделие-305» уничтожают технику, сооружения, позиции, переправы Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом ее каналы управления невозможно подавить с помощью РЭБ, рассказал в интервью изданию «Красная звезда» индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Валерий Мельников/РИА Новости

«Эффективно применяются наши лёгкие многоцелевые управляемые ракеты — «Изделие-305». Они гарантированно уничтожают технику, сооружения, позиции, переправы противника. Причём их каналы управления невозможно подавить с помощью РЭБ, не зафиксировано ни одного такого случая. Операторы вертолётов используют эту ракету, как хирург скальпель, за счёт точности боеприпаса они могут выбирать, куда именно поразить объект, в результате ракета может залететь к боевикам даже на чердак сквозь слуховое окно», — сказал он.

Оздоев добавил, что по вражеским беспилотникам российские вертолёты успешно применяют зенитные управляемые ракеты «Игла», выполняя тем самым функции истребителей.

В феврале этого года в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») на международной выставке вооружений World Defense Show 2024 сообщали, что лёгкие многоцелевые управляемые ракеты «Изделие 305» полностью устраивают заказчиков при их использовании в зоне боевых действий.