Москва, 9 декабря, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Российская группа «М. Видео-Эльдорадо» начала выкупать подержанные смартфоны для перепродажи. Об этом 9 декабря сообщило издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что принимаются гаджеты Apple, Samsung, Honor, Huawei, OPPO и других компаний. После проверки документов на смартфоны специалисты проведут их диагностику, отправят в ремонтный сервис, после чего выставят для повторной продажи.

Услуга будет доступной только для граждан России. Позже планируется покупать и другую поддержанную бытовую технику. Эксперты компании оценивают объём рынка восстановленных устройств в стране в 130 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, цены на смартфоны в России за первые три квартала 2024 года выросли на 12-15%. Средняя стоимость одного нового мобильного устройства составила 23,7 тыс. рублей.

Эксперт Павел Бизяев сообщил, что жители России меняют смартфоны примерно два раза в год. Он дал ряд рекомендаций, которые позволят увеличить срок службы гаджетов. В том числе он посоветовал не экономить на защитных аксессуарах и позаботиться о защите экрана.