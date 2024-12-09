Москва, 9 декабря, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, а также по железнодорожным объектам на контролируемой Киевом территории, которые обеспечивают доставку западной техники украинским формированиям. Об этом 9 декабря сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вадим Савицкий/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ», — сказал он на брифинге.

По словам Конашенкова, российские военные также нанесли удары по местам сборки и хранения дронов, складу с горючим и по скоплениям личного состава и военной техники украинских боевиков в 147 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе российских военных по бывшим ракетной базе и пионерскому лагерю на территории Винницкой области Украины. Он также призвал военных ВС РФ обратить внимание на железнодорожный узел, склады и ремонтные предприятия в Жмеринке.

Ранее в этот же день в Минобороны сообщили об ударах по аэродромам украинской армии и объектам энергетики на Украине. Отмечалось, что также российские военные поразили скопления личного состава и военной техники противника в 139 районах.