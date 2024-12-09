Донецк, 9 декабря, 2024, 12:05 — ИА Регнум. В результате взрыва внедорожника в Донецке погиб начальник Еленовской колонии Донецкой Народной Республики Сергей Евсюков. Об этом 9 декабря сообщил Telegram-канал Mash.

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Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Утверждается, что его супруге оторвало ногу, её доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Предварительно, взрывное устройство установили под днище внедорожника. Пластид весил около 100 г в тротиловом эквиваленте. Канал уточнил, что за голову Евсюка на украинских сайтах назначили награду в 21 тыс. долларов.

Официального подтверждения гибели Евсюкова пока не поступало.

Ранее на Украине в отношении Евсюкова и его заместителя завели уголовное дело, обвинив в причастности к гибели военнопленных Вооружённых сил Украины (ВСУ). В июле 2022 года одно из зданий колонии было разрушено в результате прилёта американских ракет Himars, запущенных украинской армией. В результате погибли свыше 50 украинских военнопленных, 73 человека получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, утром 9 декабря в Донецке взорвался автомобиль Тoyota Land Cruiser Prado. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи и криминалисты проведут детальный осмотр места происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая.