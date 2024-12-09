Курск, 9 декабря, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн отправил правительство региона в отставку. О подписании указа он сообщил на оперативном совещании 9 декабря.

Сергей Булкин/ТАСС

«В силу требований закона в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона мной был подписан указ как временно исполняющего обязанности [губернатора] об отставке правительства», — отметил политик.

По его словам, до проведения выборов главы Курской области и формирования нового состава все чиновники будут вести работу в статусе врио.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области после отставки по собственному желанию Алексея Смирнова, который заявил о переходе на новую работу. Российский лидер отметил, что в той ситуации, в которой сейчас находится Курская область, востребовано кризисное управление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что задачей Хинштейна станет обеспечение всех потребностей жителей региона, а также восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы.

Позднее врио региона отметил, что не намерен делать спонтанные выводы по поводу правительства региона и менять его состав. Хинштейн уточнил, что будет стараться работать максимально открыто и обеспечивать реализацию закона о госпабликах, который обязал все органы власти вести страницы в отечественных соцсетях для того, чтобы выстраивать коммуникацию с населением.