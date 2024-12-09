Тегеран, 9 декабря, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Подавший в отставку президент Сирии Башар Асад не просил помощи у Тегерана после активизации сирийской вооружённой оппозиции. Об этом 9 декабря заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

РИА Новости / Алексей Дружинин

«О помощи нас он [Асад] никогда не просил», — сказал он в телеинтервью, выдержки из которого привело агентство EFE.

По словам главы иранского МИД, в Тегеране удивлены таким быстрым развитием событий в Сирии и неспособностью сирийских вооружённых сил к каким-либо действиям.

Аракчи также раскритиковал Асада за несогласие вести диалог с оппозицией, хотя власти Ирана и советовали ему это делать.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации, чтобы быть уверенными в том, что опасения, которые у нас существуют, не стали реальностью», — добавил он.

МИД России 8 декабря сообщило, что президент Сирии Башар Асад решил оставить свой пост и покинуть страну, отдав приказ мирно передать власть. В ведомстве добавили, что российская сторона находится в контакте со всеми группировками оппозиции Сирии и призывает решать вопросы политическим путём.

Россия в течение нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Президент России Владимир Путин ранее указывал на то, что Москва обязалась оказывать поддержку Дамаску до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство. При этом ещё в 2015 году российский лидер отмечал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как эта проблема является внутренним для Сирии делом. При этом Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, говоря о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой Организации Объединённых Наций в Женеве.

В данный момент Вооружённые силы РФ сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине. Как неоднократно отмечал российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.