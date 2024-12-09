Анкара, 9 декабря, 2024, 12:24 — ИА Регнум. У Турции есть три приоритетных направления в работе по Сирии. Это строительство так называемой новой республики с помощью переходной администрации, борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК) и возвращение в страну беженцев. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщила турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Zakariya Yahya/Global Look Press

«У Турции есть три приоритета в Сирии. Во-первых, правильная реализация переходного процесса в Сирии и строительство новой Сирии. Второе — это борьба против РПК. В-третьих, обеспечение возвращения сирийских беженцев, находящихся в нашей стране, в свою страну», — пишет издание.

Журналист отмечает, что для строительства новой эры в Сирии будет создана временная администрация. На данном этапе Турция продолжит поддерживать оппозицию.

«Но настоящая цель — ликвидировать присутствие РПК на нашей границе и закрыть террористический коридор», — пишет обозреватель, подтвердив намерение Турции расправиться с курдскими силами на границе.

Издание отмечает, что теперь путь к возвращению в свою страну открылся для 2 млн 938 тысяч сирийских беженцев в Турции. Республика намерена плотно работать на каждом из трёх направлений.

«Мы воспользовались исторической возможностью положить конец сателлитной структуре, которую РПК пытается создать в Сирии», — заключил журналист.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря сирийские военные покинули центр Дамаска. Вооружённая оппозиция объявила о получении контроля над страной и смене власти.

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Башаром Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году он указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как разбираться с внутренним политическим кризисом должна сама Сирия.

МИД России сообщил, что Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья 8 декабря прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.