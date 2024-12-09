Москва, 9 декабря, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Россий передала Украине тела военнопленных, погибших при ударе украинской армии по самолёту Ил-76 над Белгородской областью. Об этом 9 декабря сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», — процитировало её «РИА Новости».

Она также добавила, что между двумя государствами продолжается обмен телами погибших в ходе специальной военной операции. По словам омбудсмена, предоставление родным и близким погибших возможности проститься и отдать почести является одной из главных гуманитарных тем.

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