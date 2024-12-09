Москва, 9 декабря, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Над зданием посольства Сирии в РФ, которое находится, в Мансуровском переулке в Москве, подняли флаг сирийской оппозиции. Об этом 9 декабря сообщило ТАСС.

Алексей Майшев/РИА Новости

Ранее, 8 декабря, с флагштока посольства Сирии в России сняли государственный флаг Сирийской Арабской Республики.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря военные армии Сирии покинули центр Дамаска и отряды вооружённой оппозиции заняли штаб-квартиру государственного телевидения. После этого прекратил работу международный аэропорт Дамаска и были отпущены все заключённые из тюрьмы «Сейдная».

Министерство иностранных дел России 8 декабря сообщило, что президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинуть страну. При этом он отдал приказ мирно передать власть. В ведомстве уточнили, что Москва контактирует со всеми группировками сирийской оппозиции, призывая решать вопросы политическим путём.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство. При этом ещё в 2015 году российский лидер заявлял, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, «чем сами сирийцы», потому что данная проблема является внутренним делом Сирии. Вместе с тем Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой Организации Объединённых Наций в Женеве.

В данный момент Вооружённые силы России сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине. Как неоднократно отмечал глава государства, все указанные задачи будут выполнены.