Вашингтон, 9 декабря, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что работает над концепцией завершения украинского конфликта.

SARAH MEYSSONNIER/POOL/ТАСС

«Я формулирую концепцию того, как положить конец этому нелепому конфликту», — процитировало его 8 декабря издание The New York Post.

Он также добавил, что на трёхсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским обсудил с украинским политиком варианты урегулирования «кровопролитного конфликта».

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Трамп заявил, что завершит украинский конфликт, если у него будут соответствующие возможности. Когда он вступит в должность, киевский режим, «вероятно», не будет получать помощь в таких объёмах, которые предоставляются Украине в настоящее время, добавил американский политик.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на следующий день отметил, что Трамп начал конкретизировать свою внешнеполитическую программу. Он способен внести серьёзные коррективы в линию США по Украине силой своей личности, подчеркнул сенатор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией. Президент РФ Владимир Путин называл условия для моментального прекращения боевых действий в июне на встрече с руководством МИД, отметил спикер Кремля.