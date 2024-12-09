Дамаск, 9 декабря, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Сирийская вооружённая оппозиция полностью взяла под контроль провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в регионе.

Tong Lian/Global Look Press

«Со вчерашнего дня оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, включая города Тартус и Джебла. Вооруженные силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на территорию российских военных баз», — сказал собеседник агентства.

По его словам, российские базы функционируют в штатном режиме. Вооруженные формирования вошли на территорию Тартуса и Джеблы, когда оппозиция объявила о свержении президента Сирии Башара Асада.

Сирийская армия 8 декабря покинула центр Дамаска. Международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти.

МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья 8 декабря прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии в их борьбе с террористическими группами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году он указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», поскольку указанная проблема является внутренним делом Дамаска.