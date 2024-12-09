Петропавловск-Камчатский, 9 декабря, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Традиционный новогодний салют в Петропавловске-Камчатском не состоится. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Илья Питалев/РИА Новости

«Принял решение отменить новогодний салют. Считаю, что наш святой долг — поддержка тех, кто прямо сейчас находится на передовой и выполняет задачи специальной военной операции», — отметил он.

Между тем в Петропавловске-Камчатском начали открываться новогодние елки. Открытие главной елки региона состоится 14 декабря.