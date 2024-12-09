Москва, 9 декабря, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Российские военные в ходе одного боя уничтожили семь немецких танков Leopard. Об этом рассказал Герой России, морпех 810-й бригады Черноморского флота Иван Жарский.

Алексей Майшев/РИА Новости Иван Жарский

«Моё подразделение достойно встретило противника, без потерь, при этом уничтожив 13 единиц техники и 50 человек личного состава <…>. Интересно, что среди этих 13 единиц техники были семь танков Leopard и несколько Bradley», — рассказал военнослужащий ТАСС, отвечая на вопрос, за что получил золотую звезду.

Как ранее передавало ИА Регнум, заместитель командира взвода, Герой России Алексей Хименко (позывной Химик) рассказал, что сумел в одиночку отбиться от группы бойцов ВСУ под Соледаром и помог товарищам освободить школу, в которой оборудовали позиции грузинские наёмники. В результате украинских ударов его ранило: порядка восьми осколков вошло в обе руки. Но, несмотря на боль, военный продолжил координировать своё подразделение, благодаря чему российские бойцы успешно выполнили задачу. За свой подвиг Алексей Хименко был удостоен звания Героя России.