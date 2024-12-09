Москва, 9 декабря, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Правительство России утвердило решение об отсрочке от уплаты налогов для жителей Курской области. Соответствующий документ 9 декабря опубликован на сайте правительства.

Александр Астафьев/РИА Новости

«Подписано постановление о возможности получения отсрочки по уплате транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц для граждан, проживающих в Курской области», — отмечается в сообщении.

Решение затронет налоги, уплатить которые необходимо в 2024 году. Срок оплаты продлён до 1 декабря следующего года.

Отсрочку могут получить граждане, которые по состоянию на 1 августа текущего года проживали на приграничной территории Курской области либо территории Курской области, где введён режим контртеррористической операции, а сами жители отселены.

Правительству региона рекомендовали определить перечень территорий.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление средств на компенсацию ущерба, нанесённого промышленным и сельхозпредприятиям в Курской, Белгородской и Брянской областях, пострадавшим от атак ВСУ. Также поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим.

В том же месяце премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей, ведущих деятельность на приграничной территории Курской области. Отсрочка предоставляется на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты.

8 октября Мишустин подписал постановление о создании преференциального режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей. Участники СЭЗ вправе пользоваться льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и платить пониженные страховые взносы.