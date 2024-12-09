Брюссель, 9 декабря, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, будучи в 2021 году премьер-министром Эстонии, резко отреагировала на предложение на тот момент канцлера Германии Ангелы Меркель пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Евросоюза. Об этом 9 декабря написала газета Politico со ссылкой на дипломатов.

Ukrainian Presidential Press Service

В материале утверждается, что в июне 2021 года идею Меркель поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Предложение прозвучало на фоне сообщений о скоплении российских войск у границы с Украиной. Политики намеревались обсудить этот вопрос на заседании Евросовета вместе с российским лидером.

«Для чего это нужно?» — поинтересовалась Каллас в присутствии всех лидеров стран — участниц ЕС.

Издание указало, что она также призвала не доверять Путину.

По словам одного из дипломатов, реакция эстонского премьера возмутила Макрона. Он обратился к Каллас, спросив, уверена ли она, что «всё ещё будет премьер-министром завтра».

Кая Каллас известна своими антироссийскими выпадами и высказываниями. Она выступает за усиление поставок оружия Украине, а в июне предложила направить замороженные активы России на оказание помощи Киеву. Сама эстонский политик не раз выступала за ужесточение политики Запада в отношении России, усиление санкций и проч. При этом в августе прошлого года выяснилось, что супруг Каллас ведёт бизнес в России.