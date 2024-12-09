Москва, 9 декабря, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Видеозапись пресечения сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России деятельности международной сети колл-центров опубликовал 9 декабря Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Кадр из видео

На этих кадрах видно, как сотрудники спецслужб заходят в помещение одного из колл-центров, в котором работали сотрудники из разных стран.

Также на видео запечатлены компьютерная техника, множество SIM-карт и электронные таблицы, с помощью которых мошенники осуществляли планирование и учёт своей преступной деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 декабря стало известно, что ФСБ пресекла деятельность международной сети колл-центров, которая действовала в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Казерашвили. Уточнялось, что эти колл-центры были частью международного организованного преступного сообщества, занимавшегося массовым мошенничеством в отношении жителей стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других стран.

От действий злоумышленников пострадали порядка 100 тыс. человек, проживающих в более чем 50 странах. Ежедневный доход от деятельности таких колл-центров составлял до 1 млн долларов.

Директор департамента противодействия мошенничеству «Сбербанка» Сергей Велигодский 24 ноября назвал наиболее распространённые в России виды мошенничества в 2024 году. По его словам, ими стали взлом аккаунта на портале «Госуслуги», а также звонки якобы от имени руководителя или от имени ФСБ, МВД и иных силовых ведомств.