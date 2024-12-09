Москва, 9 декабря, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Граждане России считают приемлемым размер пенсии в 110 тыс. рублей. Это следует из результатов исследования аналитиков Страхового дома ВСК.

Иван Родионов/РИА Новости

«Приемлемым размером пенсии россияне считают сумму 110 тыс. рублей. С начала года изменились предпочтения россиян и в отношении размера будущей пенсии. Если в начале года почти каждый второй рассчитывал на сумму 50-100 тыс. рублей, то к концу года этот показатель изменился до каждого третьего опрошенного», — процитировало результаты исследования «РИА Новости».

При этом доля считающих оптимальной пенсию в размере 100-200 тыс. рублей россиян выросла с 12% в начале 2024 года до 25% в конце года. Наиболее высокие ожидания в этом вопросе у людей с высоким уровнем доходов, в первую очередь проживающих в Москве и Санкт-Петербурге.

Вместе с тем, половина россиян, как и в начале года, не начала формировать сбережения на пенсию, а 32,7% из них не собираются этого делать (31,7% в начале года). Самыми финансово грамотными оказались мужчины с высоким уровнем дохода (33%), а не беспокоятся о финансовой подушке безопасности в основном люди со средним уровнем дохода (38%) и без детей (41%).

Большая часть россиян (80% в конце года и 67% в начале года) намереваются встречать старость на Родине, 11% пока не задумывались об этом и лишь 9% респондентов хотели бы проживать в это время за границей (около 15% в начале года). Жить на пенсии в РФ хотят россияне со средним и высоким уровнем доходов.

Период проведения исследования и количество принимавших в нём респондентов не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб 7 декабря рассказала, что часть россиян до конца года получат двойную пенсию. Она уточнила, что речь идёт о выплатах за декабрь и январь, и это затронет пенсионеров, получающих пенсии с третьего по восьмое число каждого месяца, так как в январе это праздничные дни.

Позднее в этот же день в Госдуме заявили, что проиндексированную пенсию выплатят работающим и неработающим пенсионерам уже в декабре 2024 года. Отмечалось, что страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3% в соответствии с инфляцией уже в декабре, потому что праздничный период в 2025 году будет продолжительными, что может принести неудобство самим пенсионерам.