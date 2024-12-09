Москва, 9 декабря, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Глава так называемой областной госадминистрации Запорожской области, созданной киевским режимом на оккупированной части российсого региона, Иван Фёдоров сообщил о 218 взрывах за сутки.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

По его словам, в результате взрывов повреждены объекты инфраструктуры. При этом «чиновник» не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.

Российские военные наносят удары исключительно по объектам, имеющим военное значение или связанным с украинским ВПК, не раз подчёркивали власти России. При этом Минобороны РФ пока ни о каких ударах в Запорожской области не сообщало.

Запорожская область вернулась в состав России по итогам проведённого в сентябре 2022 года референдума. Под контролем ВСУ остаётся часть региона, в том числе город Запорожье.