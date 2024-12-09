Владивосток, 9 декабря, 2024, 09:02 — ИА Регнум. Экс-министр иностранных дел Австрии, глава Геополитической обсерватории по ключевым проблемам РФ (центр G. O. R. K. I. СПбГУ) Карин Кнайсль посетила национальный парк «Бикин», который находится в Приморском крае. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр».

Максим Константинов/ТАСС Карин Кнайсль

«Карин Кнайсль посетила национальный парк «Бикин» в Приморском крае. Поездку организовал центр «Амурский тигр», при чьей поддержке в 2015 году создан нацпарк», — говорится в Telegram-канале центра.

Уточняется, что в ходе визита Кнайсль встретилась с сотрудниками национального парка, а также побывала на экскурсии по социальной и природоохранной инфраструктуре, созданной центром, на территории парка и его столицы — села Красный Яр в Пожарском районе.

Кроме того, экс-глава МИД Австрии передала в библиотеку нацпарка свои книги «Реквием по Европе» и «Принц Евгений», в доме ремесел её научили созданию традиционных удэгейских сувениров, а с почты Кнайсль отправила открытки близким.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября Кнайсли назвала Россию более безопасной, свободной и нормальной, чем другие страны. Экс-глава австрийского МИД добавила, что в РФ может спокойно гулять с собакой в позднее время в отличие от большинства европейских государств. По её словам, это является проявлением свободы, основанном на высоком уровне безопасности в стране.

Кнайсль занимала пост министра иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 год. На свою свадьбу в 2018 году она пригласила президента России Владимира Путина, а фотография, на которой она танцует с российским лидером, стала широко известной. Кнайсль рассказала, что в Австрии её преследовали из-за сотрудничества с Россией и даже хотели лишить гражданства.

Экс-глава МИД Австрии покинула родную страны в сентябре 2020 года, уехав во Францию, однако там её продолжили преследовать, и Кнайсль некоторое время проживала в Ливане. Дипломат переехала в Россию в 2023 году и поселилась в деревне Петрушово в Касимовском районе Рязанской области.