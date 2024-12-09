Сеул, 9 декабря, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю могут запретить выезжать из страны, сообщило ашентство Yonhap.

AP/TASS Юн Сок Ёль

Как указывается в материале, полиция рассматривает возможность выдачи такого ограничительного ордера.

Глава южнокорейского управления по расследованию коррупции высокопоставленных чиновников уже распорядился выдать запретительный ордер, добавляет Reuters.

В то же время полиция допускает, что президент, пртив которого выдвинуты обвинения в государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью, может быть допрошел лично.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Юн сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера якобы нужна для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка.

При этом, как писали местные СМИ, у главы государства были серьёхные расхождения с оппозицией, которая намеревалась уволить нескольких сторонников Юн Сок Ёля.

Гесмотря на то, что в рамках военного положения президент запретил работу парламента, законодатели всё равно собрались на совещание и проголосовали за отмену военного положения. Оно продействовало всего несколько часов.

4 декабря парламент Южной Кореи внёс на рассмотрение вопрос об объявлении импичмента Юн Сок Ёлю за его решение о военном положении. Для отстранения президента было необходимо набрать 200 голосов парламентариев, предложение поддержал 191 депутат от оппозиции. Таким образом, парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту из-за недостаточного количества голосов.

Также полиция Южной Кореи 5 декабря начала расследование в отношении президента в связи с введением военного положения. 8 декабря прокуратура страны присвоила президенту статус подозреваемого по делу о мятеже против государственного строя.

7 декабря президент публично принёс извинения за решение ввести военное положение. Также он пообещал не совершать подобного впредь и не пытаться избежать ответственности.