Херсон, 9 декабря, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Успешно проведённое российскими военными испытание нового гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» является чётким посланием России кураторам киевского режима. Об этом 9 декабря заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

По словам главы региона, цели испытания «Орешника» удалось достичь, и с помощью него кураторам Киева указали на то, что Россия может использовать оружие такой мощности для возмездия и упреждения.

«Был конкретно послан чёткий месседж, чтобы увидели и принимали решение, нужно ли против силы идти другой силой или не нужно. Поэтому цель была достигнута», — привело его слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, газета The Washington Post 30 ноября написала, что ракеты «Орешник» даже в неядерном исполнении могут грозить катастрофическими последствиями для Европы. В беседе с изданием эксперт американского Центра военно-морского анализа (CNA) Декер Эвелет не исключил, что новое российское оружие может доставить в Европу шесть ядерных боеголовок за 15–20 минут. Он признал, что из-за скорости и траектории полёта «Орешника» перехватить его будет крайне сложно.

Российские военные провели 21 ноября испытания «Орешника» в ответ на удары по территории РФ западными дальнобойными ракетами. Армия Россия ударила «Орешником» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Глава МИД России Сергей Лавров 7 декабря заявил, что западные специалисты пытаются определить дальность поражения ракет «Орешник». Таким образом дипломат прокомментировал сообщения об экспертных оценках, согласно которым после размещения указанной ракетной системы в Белоруссии в зоне её поражения будет вся территория Европы, а также военные базы НАТО на Ближнем Востоке.