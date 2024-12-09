Москва, 9 декабря, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Санта-Клауса предожили внести в список иностранных агентов в РФ, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

Charlie Neibergall/AP/TASS

Как отмечается, Бородин уже направил соответствующий запрос на имя генпрокурора России. Причиной инициативы в документе называется тот факт, что Санта-Клаус как символ католического Рождества популярен именно в недруждественных России странах и, по сути, подменяет образ отечественного Деда Мороза.

Кроме того, «Санту» используют многие иностранные компании, например Father Christmas Ltd, которой принадлежат товарные знаки Santa Claus, Father Christmas и Cyber Santa. Стоимость торговой марки оценивают в 1,6 трлн долларов, и высока вероятность, что иностранные компании могут финансировать образ Санты в России, считает Бородин. Целью таких компаний может быть деструктивное влияние и разрушение традиционных ценностей, добавили в ФПБК.