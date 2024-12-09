Москва, 9 декабря, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп уже начал конкретизировать свою внешнеполитическую программу. Об этом 9 декабря заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

IMAGO/Matt Bishop/imageSPACE/Global Look Press Дональд Трамп

«Трамп начинает конкретизировать свою внешнеполитическую программу. Надо ли говорить, что половина палаты представителей, почти весь Сенат, Госдеп, минобороны, аппарат СНБ, ЦРУ и другие разведведомства США в ужасе от некоторых его заявлений», — написал он в своём Telegram-канале.

Пушков отметил, что при этом в Вашингтоне понимают, что заявления избранного главы Белого дома могут расходиться с реальностью, также Трамп едва ли сумеет заменить всех в «глубинном государстве»

По словам сенатора, выбор республиканцем ключевых фигур во внешней политике США, исключая Тулси Габбард, вполне устроил истеблишмент обеих американских партий.

«При всём при этом Трамп способен внести серьёзные коррективы в линию США по Украине силой своей личности. Если, конечно, сможет», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Трамп заявил, что закончит конфликт на Украине, если у него будут соответствующие возможности для этого. Республиканец отметил, что после его вступления в должность Киев, «вероятно», не будет получать помощь в таких объёмах, которые он получает сейчас.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал добиться быстрого завершения украинского конфликта в случае избрания президентом США 24 часа. Позднее, 14 ноября, избранный американский лидер отмечал, что планирует вместе со своей командой работать над этим вопросом, добавив, что конфликт на Украине пора остановить.

Трамп 7 декабря провёл в Париже встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским. По итогам беседы, продолжавшейся менее получаса, никаких итоговых заявлений политики не сделали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 ноября отмечал, что Москва сделает выводы о деятельности Трампа только после его первых конкретных шагов на посту главы Белого дома. Он не исключил, что риторика Трампа после вступления в должность изменится.