Тель-Авив, Израиль, 9 декабря, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые с 1973 года вошли на территорию Сирии за пределами Голанских высот. Об этом 8 декабря этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух израильских чиновников.

ATEF SAFADI/ЕРА/ТАСС

«В выходные израильские сухопутные войска вышли за пределы демилитаризованной зоны… что ознаменовало их первое открытое вторжение на территорию Сирии со времен Октябрьской войны 1973 года», — говорится в публикации.

Израильские чиновники заявили, что Тель-Авив принял такое решение из опасений, что вооружённая оппозиция Сирии может взять под контроль военные объекты около Голанских высот, чтобы использовать их против Израиля.

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