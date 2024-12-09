Москва, 9 декабря, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Командир взвода БПЛА лейтенант Максим Поташев признался, что на церемонии награждения «Золотой Звездой» Героя Российской Федерации с участием президента Владимира Путина ему было намного страшнее, чем на передовой линии фронта.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и младший лейтенант Максим Поташев

В беседе с «РИА Новости» один из самых результативных операторов БПЛА группировки войск «Запад» уточнил, что даже не знал о представлении к высокой награде. Боец ежедневно выполнял свой долг на фронте, работал не покладая рук. За несколько дней до церемонии командиру взвода рассказали о предстоящем награждении званием Героя России, для этого требовалось отправиться в Кремль.

«В самой Москве было страшно, честно слово. Я не понимал, что такое вообще Герой России… И когда уже начиналась церемония, мне очень было страшно. Страшнее там, чем на передке (передовые позиции. — Прим. ред.). У меня потели руки, ноги. Я сам не понимал, что происходит», — вспомнил боец.

Во время церемонии лейтенант доложил Верховному главнокомандующему. Владимир Путин прикрепил ему звезду Героя России и пожал руку, после этого волнение у бойца отступило.

В настоящее время Максим Поташев продолжает выполнять задачи на передовой, обучая при этом сослуживцев.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря Владимир Путин вручит медали «Золотая звезда» Героям России. Торжественное мероприятие пройдёт по случаю празднования Дня Героев Отечества. Награждение состоится в Георгиевском зале Большого Кремлëвского дворца. На церемонию пригласили более 300 военных и гражданских лиц.

В прошлом году в Кремле церемония вручения медалей «Золотая звезда» по случаю Дня Героев Отечества прошла 8 декабря. На мероприятии Путин отметил, что российские военные совершают в зоне спецоперации поразительные подвиги. По словам президента, что бойцы полностью развеяли миф о неуязвимости западной военной техники. Он добавил, что среди тех, кто плечом к плечу защищает Родину, есть люди разных национальностей и уроженцы разных регионов РФ.