Москва, 9 декабря, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла деятельность международной сети кол-центров, которая действовала в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Казерашвили. Об этом 9 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность международной сети кол-центров, действовавших в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» (Milton Group) Давида Кезерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти кол-центры являлись частью международного организованного преступного сообщества, которое под видом совершения инвестиционных сделок осуществляло массовое мошенничество в отношении жителей стран Европейского союза, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и др.

От деятельности преступников пострадали около 100 тыс. человек, которые проживают в более чем 50 странах, а доход от деятельности кол-центров составлял до 1 млн долларов в день.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены руководители функционирующих на территории России кол-центров: гражданин Израиля и Украины Кесельман Я. Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск), которые в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода», — уточняется в сообщении.

В ФСБ добавили, что в рамках возбуждённого уголовного дела по ст. 210 («Организация преступного сообщества»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ были задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов кол-центров.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря стало известно, что мошенники обманули преподавателя университета в Петербурге на 1,7 млн рублей. Злоумышленник позвонил мужчине, представился сотрудником спецслужб и убедил его перевести денежные средства на «безопасные счета».

Директор департамента противодействия мошенничеству «Сбербанка» Сергей Велигодский 24 ноября назвал самые распространённые в России сценарии мошенничества в 2024 году. По его словам, это взлом аккаунта на «Госуслугах», а также звонки якобы от имени руководителя или от имени ФСБ, МВД и иных силовых ведомств.