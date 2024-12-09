Москва, 9 декабря, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы выступили с инициативой блокировать деньги от продажи недвижимости на семь дней для проверки сделки. Письмо с предложением на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной направила зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По информации депутата, за последние два года мошенники активно применяют схему «продавец под влиянием». Преступники убеждают собственника продать недвижимость, якобы помочь своими действиями ФСБ или другим силовым органам. Деньги же требуют перевести «сотрудникам МВД, ФСБ», уверяя, что продажа фиктивная и право собственности будет восстановлено. При этом люди теряют жильё и деньги. Покупатели также страдают, так как вынуждены судиться с продавцом, который оспаривает сделку.

По данным Гильдии риелторов Москвы, количество таких случаев возросло с 2023 года до 10 в неделю, сообщили «Известия».

Инициаторы пояснили, что такой вид мошенничества только набирает обороты.

Как сообщало ИА Регнум, в августе стало известно, что мошенники убедили певицу Ларису Долину продать квартиру в Ксеньинском переулке в Москве и перевести полученные деньги на их счета. Покупательницей оказалась 34-летняя Полина Лурье, дочь топ-менеджера одного из крупнейших IT-холдингов России Т1 (Техносерв) Александра Собачкина. Лурье заплатила за квартиру 100 млн рублей, но Долина отказалась отдавать ключи. Вопрос о законности сделки рассматривается в суде.

По словам Лурье, она искренне сочувствует народной артистке, но отдавать квартиру, за которую заплатила 100 млн, не собирается, поэтому подала встречный иск к певице.

В рамках дела о мошенничестве полиция задержала курьера Анжелу Цырульникову, которая забрала у Долиной деньги. В октябре правоохранители задержали ещё одного подозреваемого, жителя Марий Эл.

Новый фигурант аферы с квартирой Ларисы Долиной 27-летний Артур Каменецкий оказался участником казанской ОПГ «Перваки», где промышлял вымогательством, грабежами и незаконным оборотом наркотиков. Мужчина носил кличку Очкарик и был неоднократно судим по статьям о вымогательстве, разбое и за наркотики. 21 ноября Артура Каменецкого арестовали на два месяца и отправили в СИЗО по уголовному дело о мошенничестве, совершенном группой лиц.

В семье Каменецкого рассказали, что раньше уже слышали про эту аферу с Долиной по телевизору, но даже представить не могли, что в ней замешан их родственник. Близкие фигуранта уголовного дела заявили ИА Регнум, что узнали об аресте Артура случайно, из социальных сетей — новость об этом скинул друг семьи. Старшая сестра заявила, что не верит в виновность брата. По её мнению, Артура могли «использовать втёмную».