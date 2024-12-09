Москва, 9 декабря, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Бывшему замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Андрею Воронову в качестве взятки четыре года назад сделали в его доме бассейн за 7 млн рублей. Об этом сообщил «РИА Новости» председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин.

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В ходе следствия установлено, что Воронов в 2020 году получил от представителей коммерческой фирмы взятку в виде строительно-монтажных работ по установке бассейна в его доме.

Работы были оценены в 7 млн рублей, проводились за общее покровительство деятельности компании и связанных с ней организаций при заключении и исполнении госконтрактов на территории региона.

По словам Бастрыкина, расследование уголовного дела коррупционера завершается.

Как сообщало ИА Регнум, имущество на 190 млн рублей арестовали у бывшего замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, обвиняемого во взяточничестве. Арест наложен на дома, наручные часы Hublot из коллекции Classic Fusion и другую собственность фигуранта уголовного дела.

Басманный суд Москвы 3 июля арестовал Воронова. Позднее суд арестовал ещё трёх фигурантов дела: исполнительного директора компании «Проектстройсервис» Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвинили в даче взятки.

Воронова назначили главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он был заместителем губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.