Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что закончит конфликт на Украине, «если сможет». Его слова 8 декабря прозвучали в интервью телеканалу NBC News. Хотя в период своей избирательной кампании Трамп не раз утверждал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта всего за 24 часа. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1019-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Трамп

Ещё в июле 2023 года Трамп намеревался добиться прекращения конфликта за 24 часа «парой предложений», сказанных в адрес своих коллег — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Накануне, 8 декабря, республиканец призвал к проведению мирных переговоров по конфликту и отметил, что Киев желает заключить соглашение с Москвой.

Трампу стоит призывать к переговорам не Москву, а в первую очередь Киев, заявила в тот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она уточнила, что призыв Трампа к действиям может восприниматься двояко, ведь, по её словам, недавнее применение «Орешника» тоже является своего рода действием.

О том, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией, напомнил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков.

Тем временем в России сегодня отмечают День Героев Отечества. Чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. Этот праздник — один из символов мужества и патриотизма, символ преемственности традиций и верности долгу.

О своём первом прыжке с парашютом, подвиге в зоне спецоперации и подготовке штурмовиков рассказал заместитель командира гвардейского парашютно-десантного полка с позывным Осень.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3934315" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Суворовец, десантник, Герой России с позывным Осень

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга ему присвоено звание Героя Российской Федерации.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.