Москва, 9 декабря, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Россиян предупредили о наличии нового мошеннического шаблона, имитирующего портал «Госуслуги». Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

«На домене GOSUSLUGIFORMS[.]RU вам предлагается заполнить заявление о мошенничестве в Центробанк и подтвердить его кодом, полученным с номера 300 (привязан к ЦБ)… Таким образом мошенники пытаются обойти предупреждение в СМС о том, что никому нельзя говорить код», — предупредили 7 декабря в Telegram-канале управления.

При этом вводить для входа на сайт номер телефона не требуется, мошенники уже знают его. Вероятно, они предложат воспользоваться данным сайтом во время звонка потенциальной жертве, предостерегли правоохранители.

Как сообщало ИА Регнум, злоумышленники используют новую схему с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС), чтобы получить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги», заявила 7 декабря эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

Мошенники рассказывают потенциальной жертве легенду о необходимости обновить персональные данные, иначе полис ОМС якобы перестанет действовать. Для этого они просят продиктовать код аутентификации из СМС, который даёт возможность войти в личный кабинет на портале госуслуг. Страховые компании самостоятельно делают все обновления полиса, а старые полисы на «Госуслугах» обновляются автоматически, напомнила Храпунова.