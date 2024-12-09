Москва, 9 декабря, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Имущество на 190 млн рублей арестовали у бывшего замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, обвиняемого во взяточничестве. Подробности сообщил «РИА Новости» председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СК РФ

По словам главы СК России, имущество бывшего чиновника в Ямало-Ненецком автономном округе Воронова следствием арестовано. Общая стоимость — 190 млн рублей.

Андрея Воронова обвиняют в получении взятки. Арест наложен на дома, наручные часы Hublot из коллекции Classic Fusion и другую собственность фигуранта уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный суд Москвы 3 июля арестовал Воронова. По версии следователей, занимая должность заместителя губернатора ЯНАО, он получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье жилом доме за общее покровительство.

Позднее суд арестовал ещё трёх фигурантов дела: исполнительного директора компании «Проектстройсервис» Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвинили в даче взятки.

Воронова назначили главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он был заместителем губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.

Воронов 28 июня 2024 года объявил о своей отставке и заявил, что его «впереди ждут новые задачи».

В конце августа отправленный по решению суда под стражу Воронов заявил, что хочет отправиться участником в зону проведения спецоперации.

Адвокаты фигурантов уголовного дела просили отпустить своих подзащитных под залог в 30 и 12 млн рублей.