Курск, 9 декабря, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн решил провести ночь на рабочем месте для оперативности решения накопившихся проблем. Об этом политик 9 декабря сообщил в Telegram-канале.

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

«Завершаются вторые сутки нахождения на курской земле. Работы непочатый край. <…> Времени не хватает катастрофически. Сегодня принял решение ночевать в кабинете. Тут есть диванчик», — пояснил он.

Для выполнения поставленных задач Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным Хинштейн выразил готовность, если потребуется, переехать жить в кабинет на постоянной основе.

Как сообщало ИА Регнум, после отставки по собственному желанию Алексея Смирнова с поста губернатора Курской области 5 декабря президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна. Российский лидер отметил, что в той ситуации, в которой сейчас находится Курская область, востребовано кризисное управление.

По прибытии в Курскую область Хинштейн заявил о необходимости изменить систему оказания помощи жителям.