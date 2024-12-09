Москва, 9 декабря, 2024, 06:43 — ИА Регнум. На имущество стоимостью более 2 млрд рублей наложен арест в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего силовика Георгия Сатюкова, обвиняемого в получении взяток на сумму 5 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Как пояснил Бастрыкин, рекордсмен-взяточник, экс-начальник отделения управления «К» Бюро специальных технических мероприятий МВД Георгий Сатюков находится в международном розыске, а на его имущество стоимостью более 2,1 млрд рублей наложен арест.

Как сообщало ИА Регнум, фигуранты уголовного дела о взятках на 5 млрд рублей Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, легализовали полученные деньги, в том числе и за границей, куда они скрылись от правосудия.

Взятки они легализовали путём конвертации в фиатные денежные средства для приобретения дорогостоящих ювелирных изделий, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, оформленных как на них, так и на родственников.

Басманный суд города Москвы по делу о взятке арестовал имущество семьи бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД Георгия Сатюкова. Следствие установило, что Сатюков переоформил на брата, отца и мать недвижимость, банковские счета, ценные бумаги и драгоценные металлы.

По версии следствия, Сатюков и его экс-заместитель Соколов занимались вымогательством денег у администратора криптобиржи World Exchange Services Алексея Иванова. Они навязали предпринимателю покровительство, после чего он, предположительно, перевёл подозреваемым 2120 биткоинов, что в 2021 году было эквивалентно 4,9 млрд рублей, а на сегодняшний день из-за роста курса оценивается примерно в 10,5 млрд рублей. Установлено, что фигуранты владели и пользовались деньгами и активами, находящимися на банковских и брокерских счетах, открытых на доверенных лиц. Всего арестовали 30 банковских счетов.

Суд 10 июля арестовал принадлежащую экс-сотрудникам МВД недвижимость, в том числе квартиры в ЖК «Алые паруса» и «Нежинский ковчег» в Москве. По данным СМИ, Соколов также является владельцем апартаментов в сверхвысотном небоскрёбе «Бурдж-Халифа» в Дубае. Позднее в отношении экс-силовиков начались следственные действия, однако фигуранты успели бежать за границу. Их заочно арестовали и объявили в международный розыск.