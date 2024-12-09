Москва, 9 декабря, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Якутия в сотрудничестве с Запорожской областью представила в Москве художественный фильм «Алдан», рассказывающий о специальной военной операции (СВО). Режиссером картины с участием Ивана Охлобыстина, Дмитрия Дюжева и других звёзд российского кино выступил Дмитрий Кольцов, снявший один из самых популярных современных фильмов о Великой Отечественной войне — «Рядовой Чээрин». Предпремьерный показ состоялся 8 декабря, в канун Дня Героев Отечества, в Национальном центре «Россия».

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) В Москве состоялся предпремьерный показ художественного фильма «Алдан»

«Алдан» — один из первых художественных фильмов о специальной военной операции. Я считаю, что мы должны снимать такие фильмы сегодня. Против нас идет война, причем не только на полях сражений, где наши герои мужественно отстаивают наши ценности и будущее страны. Идет война информационная, идеологическая, культурная. И, конечно же, кино как важнейшее из искусств не должно стоять в стороне. Оно должно доносить правду широкому зрителю и у нас в стране, и за ее границами», — подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

Ранее его инициативу снять первый межрегиональный фильм об СВО поддержали президент Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Сюжет картины основан на реальных событиях. Главный герой — якутский предприниматель в сфере ИТ, добровольно отправившийся на СВО. Прототипом послужил Николай Потапов, кавалер ордена Мужества, заместитель командира медицинского взвода, военный врач 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, генеральный директор геймдев-студии «Криолит геймс» и ИТ-школы ExpoSkills, где дети из Якутии и города Кировское в ДНР обучаются программированию.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Предпремьерный показ картины «Алдан» прошёл в канун Дня Героев Отечества в Национальном центре «Россия», который создан по распоряжению президента Владимира Путина для демонстрации достижений страны и ее граждан

«Я пошёл на СВО по зову сердца. По основному образованию я врач из семьи врачей в третьем поколении. В студенческие годы подрабатывал фельдшером и медбратом скорой помощи в травмпункте и в реанимации города Якутска. Эти знания очень пригодились: я помогал своим сослуживцам нарабатывать навыки по оказанию тактической медицинской помощи», — рассказал Потапов.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности к новым совместным проектам.

«Сегодня часть Украины, где живут русские люди, свободна. Мы можем жить свободно, ходить в свои церкви, по улицам своих городов, которые наши деды строили, давали им названия, развивали и защищали их», — сказал он.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Среди первых зрителей ленты «Алдан» — заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, Герои России, участники СВО и юные россияне — участники детских патриотических объединений

Евгений Балицкий подчеркнул также, что жители Якутии умеют не только достойно трудиться, но и очень хорошо воевать — и в годы Великой Отечественной войны, и сейчас.

«Такие фильмы, как «Алдан», необходимы, чтобы рассказывать правду о тех, кто сражается ради того, чтобы наши дети войну видели только на экранах», — подчеркнул глава Запорожья.

Создатели надеются, что кинокартина станет символом героизма и мужества защитников Родины.

«Я постоянно общаюсь с ребятами, которые приходят из зоны спецоперации, с их родственниками, и понимаю, что кино можно снимать про каждого из них. Каждая история увлекательна, каждая история драматична, каждая история имеет право быть экранизирована и показана по всей стране. А главное послание фильма о том, что сейчас сложный период, но мы создаем будущее. Мирное будущее нашей страны, будущее всего нашего народа», — подчеркнул режиссер Дмитрий Кольцов.

Премьера фильма запланирована на конец февраля 2025 года. Часть вырученных средств будет направлена на поддержку участников СВО и производство новых кинопроектов.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии на предпремьерном показе художественного фильма «Алдан»

Как сообщало ИА Регнум, уходящий, 2024 год для киноиндустрии Якутии оказался весьма успешным. По данным на 1 декабря, якутские кинопроизводители завоевали десять наград из 52, полученных российским кинематографом на различных кинофестивалях и премиях.