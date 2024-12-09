Ростов-на-Дону, 9 декабря, 2024, 06:29 — ИА Регнум. В небе над Ростовской областью подразделения противовоздушной обороны за ночь 9 декабря уничтожили три вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Он уточнил, что два украинских дрона были сбиты в районе Миллерово. Ещё один БПЛА удалось выявить и уничтожить в небе возле Каменска.

Слюсарь заверил, что при инцидентах никто не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны ночью 9 декабря сбили воздушные цели на подлёте к Белгороду.

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на рейсовый автобус в жилом массиве «Комсомолец» в Горловке. В транспортном средстве взрывом выбило стёкла, ранения получили четыре мирных жителя: мужчина и три женщины. Водитель автобуса доставил пострадавших в больницу.