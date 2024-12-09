Приморский край, 9 декабря, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель Центра G. O. R. K. I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Карин Кнайсль посетила национальный парк «Бикин» в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба Центра «Амурский тигр».

(сс) Bundesministerium für Europa Карин Кнайсль

Отмечается, что Кнайсль встретилась с сотрудниками особо охраняемой природной территории. Также для неё организовали экскурсию по социальной и природоохранной инфраструктуре, созданной Центром «Амурский тигр» в самом парке и в селе Красный Яр Пожарского района.

Экс-глава МИД Австрии передала в новую библиотеку с шахматным клубом свои книги «Реквием по Европе» и «Принц Евгений». В доме ремёсел она освоила создание традиционных удэгейских сувениров, с почты отправила открытки близким. Программа экскурсии включала также посещение детского сада, дома быта, пекарни, больницы, нового офиса нацпарка, монумента воинам Великой Отечественной войны и памятника Дерсу Узала.

В Telegram-канале Кнайсль написала, что по дороге в нацпарк ей удалось встретить краснокнижного хищника — амурского тигра.

Как сообщало ИА Регнум, по словам Карин Кнайсль, Россия является более безопасной, свободной и нормальной, чем другие страны. В отличие от большинства европейских стран в России она имеет возможность гулять с собакой в позднее время, что, по её мнению, является проявлением свободы, основанном на высоком уровне безопасности в стране.

Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. На свою свадьбу в 2018 году она пригласила президента России Владимира Путина. Фото, где она танцует с российским лидером, получило большую известность. По словам экс-министра, в Австрии её преследовали из-за сотрудничества с Россией и даже хотели лишить гражданства на родине. Она покинула Австрию в сентябре 2020 года. Сначала Кнайсль переехала во Францию, но и там её продолжили преследовать. Затем проживала в Ливане. В 2023 году дипломат переехала в Россию и поселилась в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области.